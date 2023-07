Mai multe sectoare de drum national din Brasov sunt in aceasta perioada in reparatii. Astfel, miercuri, 5 mai, au inceput lucrarile pe sectorul de drum intre Brasov si Predeal. Conform directorului Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Tudor Dutu, pe acest sector de drum, cu o lungime de 12 kilometri, se va lucra doar in zilele de luni, marti, miercuri si joi, intre orele 07.00 si 19.00, ... citeste toata stirea