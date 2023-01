DRDP Brasov: Carosabil partial umed pe drumurile nationale din Regiunea Centru

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat cum se circula la aceasta ora, pe drumurile nationale din Regiunea Centru.Reprezentantii DRDP Brasov au informat luni dimineata, care este starea partii carosabile din cele 5 judete care sunt in raza de competenta teritoriala si anume: Brasov, Covasna, Sibiu, Harghita, Mures.Carosabil partial umed umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;Masuri DRDP BrasovS-a actionat cu 99 UTILAJE si s-au raspandit 116 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in ... citeste toata stirea