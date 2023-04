Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov va apela la o firma de specialitate pentru a "curata" sosele de masinile avariate in urma unor accidente rutiere. Pentru a interveni pe cei 470 de kilometri de drum national din judetul Brasov, directia este dispusa sa plateasca maxim 237.476 lei (cu tot cu TVA), pentru o perioada de 2 ani, iar firma va fi stabilita in urma unei licitatii electronice.Firma care va obtine contractul va avea obligatia de a interveni in cel mai scurt timp, ... citeste toata stirea