DRDP Brasov: Ninge abundent la acesta ora in judetul Brasov si pe arii extinse in judetul Covasna (VIDEO)

DRDP Brasov a intervenit noaptea trecuta cu aproximativ 150 de utilaje si peste 700 de tone de material antiderapant pe drumurile nationale si autostrazile din Regiunea Centru.Potrivit drumarilor, la aceasta ora ninge abundent in judetele Brasov si Covasna, iar utilajele de deszapezire intervin in zonele afectate.In aceste conditii, soferii sunt indemnati sa circule cu prudenta."Ninge abundent la acesta ora in judetul Brasov si pe arii extinse in judetul Covasna. Utilajele de ... citeste toata stirea