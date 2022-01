DRDP Brasov, sfaturi dupa o noapte alba: nu plecati la drum fara benzina in rezervor

Viscolul puternic si ninsoarea abundenta au continuat sa faca probleme in judetul Brasov, iar noaptea de luni spre marti, 17/18 ianuarie, a fost una alba pentru drumari. Din cauza vantului puternic, in cursul diminetii, pe DN 11, in judetul Brasov, in zona Lunca Calnicului, un arbore a cazut pe drum. In urma acestui incident, soferul autovehicului a fost ranit, fiind transportat la spital. Acesta este al doilea arbore cazut pe drum, primul incident de acest fel fiind inregistrat in cursul zilei ... citeste toata stirea