DRDP Brasov si Politia Rutiera, controale pe Valea Prahovei, pentru anvelopele de iarna

DRDP Brasov efectueaza in aceasta perioada, controale pe Valea Prahovei pentru depistarea soferilor care nu respecta regulile de circulatie pe timp de iarna.DRRDP Brasov a anuntat ca, in aceasta perioada, efectueaza mai multe controale pe Valea Prahovei, cu ajutorul Politiei Rutiere si a Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR)."Avand in vedere ca in ultima perioada am intalnit din ce in ce mai des autovehicule neechipate corespunzator pe drumurile nationale, ... citeste toata stirea