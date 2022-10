Drepturi suplimentare pentru angajatii romani. Legea a fost promulgata

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie.Legea mai prevede ca functionarii publici pot lucra in regim de telemunca.Actul normativ modifica si completeaza Legea nr. ... citeste toata stirea