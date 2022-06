Drogat cu amfetamina, a dat-o de gard, cu Politia pe urme

In noaptea de joi spre vineri, 23/24 iunie, in jurul orei 3.10, politistilor le-a iesit in cale, pe Calea Feldioarei din Brasov, un sofer care circula cu viteza si, pe deasupra, mai tracta si o remorca. Politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire, dar... degeaba. "S-a procedat la urmarirea autovehiculului cu autospeciala de politie avand in functiune semnalele acustice si luminoase, conducatorul auto nerespectand semnalele regulamentare de oprire, efectuate de catre politisti, acrosand ... citeste toata stirea