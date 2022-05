Duminica de 1 Mai a fost una cu probleme legate de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".Astfel, in jurul orei 3.50, un tanar, in varsta de 20 ani, a fost depistat pozitiv la DrugTest, la un control de rutina, pe strada Panselelor din municipiul Brasov.La Moieciu, in jurul orei 11.35, politistii au dat in trafic peste un "turist" (barbat, in varsta de 37 ani), venit din judetul Prahova, care ... citeste toata stirea