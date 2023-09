Politistii si procurorii DICCOT din Iasi au facut marti, 20 septembrie, 121 de perchezitii in Bucuresti si 23 de judete, printre care si Brasovul, la traficanti de droguri care vindeau dispozitive de vapat in care erau de fapt droguri si care ajungeau in special la copii. Produsele aveau in compozitie substante psihoactive, inclusiv una monitorizata de catre institutiile antidrog europene."De la sfarsitul anului 2022, mai multe persoane, care ar fi fost angajate sau ar fi controlat doua ... citeste toata stirea