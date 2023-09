Miercuri, 6 septembrie, agentii rutieri de la Politia Municipiului Brasov au depistat in trafic doi soferi sub influenta drogurilor.Astfel, dimineata, in jurul orei 7.30, un barbat, de 35 ani, care conducea un autoturism pe strada Barbu Lautaru, a fost depistat pozitiv la substanta cannabis, potrivit ... citeste toata stirea