Droguri ascunse in ghiozdanul unei fetite de opt ani. Trei persoane, arestate

Trei persoane au fost retinute dupa ce au fost prinse cand transportau droguri pe care le-au ascuns in ghiozdanul unei fetite de opt ani.Doi barbati si o femeie au fost arestati dupa ce au fost prinsi in trafic cu droguri, in Sectorul 1 al Capitalei. Ei au incercat sa ascunda marfa la un copil de opt ani, care se afla cu ei in masina.