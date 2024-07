Droguri de 220.000 euro aduse din Olanda, depozitate in Brasov. Cei doi ,,afaceristi" din judet au fost arestati

Doi barbati din judetul Brasov au fost arestati pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de mare risc. Cei doi au adus 22.000 de pastille ecstasy din Olanda pe care urma sa le puna in vanzare si la festivalurile organizate in tara. Valoarea de piata a marfii era de 200.000 euro, din care au pus in vanzare comprimate de 30.000 euro. Indivizii au fost prinsi in flagrant.,,La datele de 20 si 21.06.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si ... citește toată știrea