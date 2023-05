Catalin Drula afirma, in replica la declaratiile lui Sorin Grindeanu ca, dupa un an si jumatate de mandat al acestuia, proiectul Autostrazii Ploiesti-Brasov este blocat.Proiectul Autostrazii Ploiesti-Brasov este blocat la doar 5% dupa un an si jumatate de mandat al ministrului Sorin Grindeanu, acuza liderul USR, fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula.Contractul pentru proiectarea la cheie (studiu de fezabilitate, proiect tehnic) a fost semnat la inceputul anului 2021 cu ... citeste toata stirea