Drum lin printre ingeri, Andrei! Inmormantarea va avea loc miercuri, ora 12.00, la Victoria

Un accident rutier petrecut la raliul organizat pe Ocolitoarea Brasovului duminica, 27 martie 2022, a adus durere, multa durere in familia Tatu din Victoria. Singurul lor fiu, Tedy Andrei, a fost ucis de un bolid scapat de sub control, desi cursa lui se incheiase. S-a incheiat insa si scurta viata a lui Andrei, care peste 2 luni ar fi implinit 20 de ani. Tanarul n-a mai putut fi salvat de personalul medical ajuns la fata locului, era in stop cardio-respirator, iar ranile provocate in accident ... citeste toata stirea