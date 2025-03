Drumarii din Brasov au scos robotul teleghidat la curatenia de primavara

Odata cu incalzirea vremii, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a inceput curatenia de primavara pe autostrazile si drumurile nationale pe care le are in administrare.Drumarii lucreaza, in paralel, la indepartarea vegetatiei nedorite, la strangerea gunoaielor dar si la curatarea santurilor si rigolelor.De altfel, pe Ocolitoarea Brasovului, ... citește toată știrea