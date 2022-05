Drumarii lucreaza pe doua fronturi pentru a deszapezi Transfagarasanul. De cateva zile se intervine si pe sectorul din judetul Sibiu

Dupa ce in judetul Arges, deszapezirea Transfagarasanului (sectorul inchis iarna) a inceput in primele zile ale lunii mai, de cateva zile, aceste interventii au fost incepute, de cateva zile si pe portiunea din judetul Sibiu, pe tronsonul cuprins intre Balea Cascada si Balea Lac.Anul acesta, pe sectorul din judetul Sibiu, este mai putina zapada ca in anii trecuti, insa drumarii nu pot estima o data de finalizare a interventiei, astfel incat pe aceasta artera sa se poata circula. "Vremea ... citeste toata stirea