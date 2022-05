Drumul Beclean-Luta, in plin santier de modernizare. Lucrarile sunt incluse in proiectul de reabilitare al DJ 109, investitia fiind de 27,5 milioane de lei

Se lucreaza la modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 109, Beclean - Luta - Ludisor (km 0+000 - km 9+084), pe lungimea dintre DN1 si Luta. In aceasta perioada se asfalteaza aceasta portiune care n-a vazut asfaltul niciodata. Firma SC Diferit SRL are la dispozitie, conform proiectului, 22 de luni pentru a finaliza lucrarile de modernizare la DJ 109 in totalitatea lui, de 9,1 km. Finantarea lucrarilor este asigurata de la bugetul propriu al CJ Brasov, valoarea investitiei fiind de 27. ... citeste toata stirea