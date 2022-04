Drumul ce leaga Venetia de Jos de vechile bai va fi reabilitat. Baile Venetia de Jos au fost amenajate de statul austro-ungar pe la 1890

Drumul comunal ce leaga localitatea Venetia de Jos de vechile bai cu namol, DC 18, va fi reabilitat in perioada urmatoare.,,Este un drum care necesita lucrari de pietruire in conditiile in care ne dorim sa valorificam aceasta resursa naturala a comunei noastre si pentru a atrage investitori. Drumul a fost declasificat si CJ Brasov se va implica financiar" a spus Ovidiu Ovesea, primarul comunei Parau.Un proiect de hotarare al CJ Brasov care va fi dezbatut in plenul planificat pentru miercuri, ... citeste toata stirea