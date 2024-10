Drumul ce traverseaza satul Grid va fi reabilitat cu 14,5 milioane de lei de CJ Brasov

Drumul din intravilanul localitatii Grid, care face parte din DJ130B- Parau-Grid-Persani, respectiv portiunea km 3+150-4+550, va fi reabilitat de Consiliul Judetean Brasov. In sedinta ordinara a forului judetean va fi supusa aprobarii modificarea indicatorilor tehnico-economici ai acestei investitii. Lucrarile au fost incredintate firmelor Diferit AG SRL si Diferit SRL prin contractul nr. 24 semnat in acest an. Valoarea lucrarilor actualizata este de 14.523.200 lei, inclusiv TVA, si va fi ... citește toată știrea