Drumul Dacia-Viscri-Bunesti a fost modernizat. Investitia CJ Brasov a fost de 24 milioane de lei

Lucrarile de reabilitare si modernizare a DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunesti, de 15 km, au fost finalizate. Doua tronsoane rutiere, cel cuprins intre satul Dacia si intrarea in satul Viscri si cel de la iesirea din Viscri spre Bunesti, au fost receptionate in cursul anului trecut, iar joi, 28 septembrie, s-a declansat procedura de receptie pentru segmentul situat in intravilanul satului Viscri, in lungime de 761 de metri.Lucrari speciale in satul ViscriContractul de lucrari pentru segmentul ... citeste toata stirea