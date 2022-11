Drumul de la Breaza la Manastirea ,,Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul" va fi reabilitat. Drumuri judetene predate comunelor

Drumul comunal ce leaga satul Breaza de Manastirea "Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul" de la poalele Muntilor Fagaras va fi reabilitat in totalitate. A fost drum judetean, care a fost declasificat in drum comunal, ulterior fiind intabulat pe UAT Lisa. Este un proiect al UAT Lisa finantat prin programul Anghel Saligny in valoare de 7.327.102,54 lei cu TVA. Proiectul a fost trecut pe lista de investitii a acestui program national in iulie 2022, iar de atunci Primaria Lisa se ocupa de ... citeste toata stirea