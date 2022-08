"Drumul de sub munte", finantat din fonduri europene, va fi finalizat pana la sfarsitul acestui an

Lucrarile de modernizare la DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P, cunoscut ca si ,,drumul de sub munte" vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an, dupa aproximativ trei ani de la inceperea lucrarilor. Drumul interjudetean are o lungime totala de de 53,01 km si strabate localitatile Sinca Veche, Sercaita, Bucium, Margineni, Sebes, Recea, Gura Vaii, Lisa, Sambata de Sus, Dragus, Vistea de Sus, Victoria, Ucea de Sus, acesta find cel mai tranzitat drum din Tara Fagarasului. Stratului de baza a fost ... citeste toata stirea