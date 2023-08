A fost inaugurat "Drumul de sub Munte" din Tara Fagarasului, care uneste comunitatile locale si va contribui la fluidizarea traficului din zona DN1 Sibiu - Brasov.Vineri, 25 august, au fost receptionate lucrarile la cel mai amplu obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii rutiere realizat in ultimii ani in judetul Brasov, Drumul de sub Munte.La evenimentul prilejuit de receptia lucrarilor au participat Adrian-Ioan Vestea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. ... citeste toata stirea