Drumul dintre Dridif si Cincsor, asfaltat, dar cu restrictii de tonaj

Locuitorii satelor Cincsor si Cincu au scapat de praful de pe drumul de la Dridif, folosit ca ruta alternativa in perioada lucrarilor la podul de peste raul Olt (dintre Voila si Cincsor). Astfel, potrivit publicatiei Salut Fagaras, lucrarile de asfaltare a drumului, incepute in urma cu doua luni, au fost finalizate."Marti (22 august, n.r.) in jurul orei 17.00, s-a redeschis tronsonul care face legatura dintre localitatile Dridif si Cincsor. S-au realizat lucrari de asfaltare, acestea au ... citeste toata stirea