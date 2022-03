Drumul judetean Beclean - Luta - Ludisor, ca nou pana la sfarsitul anului

Inceputa in anul 2019, modernizarea drumului judetean DJ 109 Beclean - Luta - Ludisor e in grafic, iar constructorul a anuntat ca va face tot posibilul sa termine lucrarile pana la finalul acestui an, in avans fata de graficul prevazut prin contract.Stadiul lucrarilor la acest drum a fost analizata miercuri, 9 martie, la Consiliul Judetean (CJ) Brasov, de catre Daniel Gligoras, administratorul public al judetului Brasov, Claudiu Motrescu, primarul comunei Beclean, reprezentantii ... citeste toata stirea