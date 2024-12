Drumul judetean Harman - Sanpetru, mai scump cu 3,4 milioane de lei

Modernizarea drumului judetean Harman-Sanpetru s-a scumpit cu 3.426.496 de lei de la momentul semnarii contractului de lucrari (in anul 2021) pana la data de 12 decembrie 2024. Mai exact, daca in urma cu trei ani, compania covasneana SC Valdek Impex SRL a semnat cu administratia judeteana brasoveana un contract in valoare de 16.981.931 de lei pentru modernizarea acestei artere, potrivit ultimului act aditional, publicat pe platforma electronica de achizitii publice in 12 decembrie, valoarea ... citește toată știrea