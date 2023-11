Consiliul judetean Brasov pregateste investitiile in infrastructura rutiera pentru anul viitor, iar pe lista de prioritati este sectorul drumului judetean DJ 130B din satul Grid (comuna Parau), cu o lungime de 1,4 km. Astfel, in sedinta de plen de astazi a Consiliului Judetean Brasov urmeaza sa fie aprobati indicatorii tehnico - economici aferenti investitiei, astfel incat, in perioada imediat urmatoare sa fie lansata si licitatia de lucrari.Conform proiectului de hotarare, valoarea ... citeste toata stirea