Drumul care asigura accesul la Schitul Sfantului Ioan Botezatorul din satul Breaza (comuna Lisa) va intra in modernizare. Mai exact, artera cu o lungime 2,6 kilometri, ce are rang de drum comunal, va fi asfaltat si se vor face amenajari pentru captarea apelor pluviale.De asemenea, va fi refacut un pod care trece peste raul Breaza, construit in anul 1975 si care, ... citeste toata stirea