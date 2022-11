Drumul Poienii intra in reparatii

Chiar daca mai este putin timp pana la sezonul de iarna 2022 - 2023, Primaria Brasov este, inca, in etapa analizei unei oferte depuse de firma RS Activ pentru punerea in siguranta a sectorului din Drumul Poienii, afectat in luna iunie a acestui an de o alunecare de teren. Conform informatiilor existente pe platforma electronica de achizitii publice, o decizie privind semnarea contractului cu firma amintita va fi luata in 9 noiembrie. Valoarea contractului este estimata la 900.300 lei, fara TVA, ... citeste toata stirea