Drumul Poienii, surpat pe 10 metri

Primaria Brasov a anuntat ca in cursul zilei de joi, 13 martie, a fost sesizata cu privire la surparea unei portiuni a zidului de sprijin de la kilometrul 6 al drumului spre Poiana Brasov. In prima faza, zona a fost protejata prin balize, iar vineri dimineata (14 martie) a fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) pentru a aproba masurile necesare punerii in siguranta a acestui tronson de drum si, ulterior, consolidarii lui.Conform unei prime analize vizuale, 10 metri ... citește toată știrea