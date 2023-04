,,Cina cea de Taina" de Leonardo da Vinci este una dintre cele mai admirate, dar si mai copiate picturi din istoria omenirii. Artistul italian a inceput sa lucreze la aceasta opera de arta in 1495 si a finalizat-o in 1498. Tabloul a fost folosit in derizoriu pe un banner montat pe drumul spre Manastirea Dejani. Enoriasii care vor sa ajunga la lacasul de cult se intreaba ce legatura ar exista intre ultima masa a Mantuitorului cu apostolii si blocarea drumului de acces spre manastire. Conform ... citeste toata stirea