Drumul vechi spre Poiana Brasov va fi iluminat. Cerinta speciala pentru proiectanti: lumina pentru lilieci

Drumul vechi spre Poiana Brasov, folosit in prezent de numerosi brasoveni si turisti care vor sa urce pe jos in statiune, va intra in modernizare. Mai exact, Primaria Brasov are in plan ilumineze acest drum, astfel incat sa poata fi utilizat de pietoni si dupa lasarea intunericului. Deocamdata, proiectul este in etapa aprobarii indicatorilor tehnico-economici, un proiect de hotarare in acest sens urmand a fi supus aprobarii Consiliului Local Brasov in sedinta de plen din 25 aprilie.Conform