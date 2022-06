Drumul Zarnesti - Magura - Pestera intra in modernizare

Consiliul Judetean Brasov a lansat in 16 iunie o licitatie cu o valoare estimata totala de 797.899 lei, cu tot cu TVA, pentru expertizarea tehnica si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru trei segmente de drumuri judetene care ulterior vor intra in proces de modernizare. Finantarea pentru realizarea acestor documentatii este asigurata de la bugetul judetului Brasov. Potrivit caietului de sarcini, documentatiile vor trebui finalizate in decurs de 10 luni de la transmiterea ordinului de ... citeste toata stirea