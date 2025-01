Drumuri si poduri, reparate in judetul Brasov pentru exercitiul NATO din mai 2025. MApN solicita finantare urgenta

Ministerul Apararii Nationale a solicitat reabilitarea drumurilor din judetul Brasov pentru exercitiul NATO din mai 2025.Exercitiul NATO de la Cincu obliga Romania sa aloce fonduri de urgenta pentru reabililitarea unor drumuri si poduri reparate din judetul Brasov.Ministerul Dezvoltarii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta pentru alocarea de fonduri pentru repararea de urgenta a unor drumuri si poduri. Totul pentru exercitiul NATO care va avea loc in acest an in Romania. ... citește toată știrea