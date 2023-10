Drumurile din doua zone ale municipiului Codlea, respectiv Malin si Halchiului, vor intra in modernizare anul viitor. Pentru executia lucrarilor, autoritatile locale au lansat joi doua licitatii, in valoare totala de 11.826.298 lei, cu tot TVA.Astfel, contractul pentru modernizarea drumurilor din zona Halchiului, are o valoare estimata de 4.423.726 lei, cu tot cu TVA, iar finantarea este asigurata prin Programul National Anghel Saligny. Drumurile ce fac obiectul modernizarii sunt -strada ... citeste toata stirea