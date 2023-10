Problema drumurilor judetene din zona municipiului Brasov a fost, din nou, subiect de discutie in Consiliul Judetean Brasov, mai multi alesi reclamand, in principal, lipsa pmarcajelor.Harman - Bod: Primarii cer sponsorizari pentru marcarea trecerilor de pietoniAstfel, in sedinta de plen din 28 septembrie, consilierul local Adrian Iatan (PSD) a reclamat faptul ca pe DJ 112A (Harman - Bod) lipsesc marcajele rutiere de mult timp. "S-a ajuns chiar la situatia ca primarii sa ceara sponsorizari ... citeste toata stirea