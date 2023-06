Marti, 27 iunie, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, dr. Claudia Bularca, a mentionat ca in judetul Brasov exista 298 de medici de familie (233 in mediul urban si 65 in mediul rural), intregistrandu-se un deficit de 41 medici de familie (17 in mediul urban si 24 in mediul rural)."Exista 12 comune fara medic de familie: Augustin, Beclean, Bunesti, Cata, Cincu, Crizbav, Holbav, Lisa, Sambata de Sus, Soars, Ticus, Ungra, cu observatia ca in Cata, Cincu, Crizbav, Holbav si ... citeste toata stirea