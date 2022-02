DSP Brasov a inceput demersurile pentru suplimentarea numarului de paturi Covid de la nivelul judetului

Directia de Sanatate Publica Brasov (DSP) cauta solutii pentru a suplimenta numarul de paturi pentru pacienti Covid-19 in spitalele din judetul nostru. In acest moment, in judet sunt operationale 511 de paturi, dintre care, 2 februarie, erau ocupate 380. Cum numarul de cazuri este in crestere, directorul DSP, dr. Claudia Bularca, a declarat ca au inceput demersurile pentru suplimentarea numarului de paturi de la nivelul judetului Brasov. Potrivit acesteia, a fost emis deja avizul pentru 2 noi ... citeste toata stirea