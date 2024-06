DSP Brasov: Noi cazuri de tuse convulsiva in judet

DSP Brasov anunta noi cazuri de tuse convulsiva in judet. Pacientii sunt sugari si copii cu varste cuprinse intre o luna si 8 ani, precum si un adult in varsta de 30 de ani.Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov anunta 12 noi cazuri de tuse convulsiva (pertussis) in judetul Brasov ;i precizeaza ca majoritatea celor diagnosticati cu tuse convulsiva sunt nevaccinati, si a fost necesara ... citește toată știrea