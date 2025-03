DSP Brasov se pregateste de "marea digitalizare"

Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov este dispusa sa plateasca 2.337.646 de lei pentru "digitalizare", mai exact pentru dezvoltarea unui sistem integrat informatic si pentru echipamente IT. Proiectul este finantat din fonduri europene, iar in acest moment este in etapa licitatiilor, acestea fiind lansate marti, 25 martie.Astfel, pentru dezvoltarea dezvoltare si implementare a unui Sistem Informatic Integrat a fost lansata o licitatie cu o valoare de 1.250.000 lei (fara TVA). Conform ... citește toată știrea