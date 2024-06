DSP Brasov, sfaturi si recomandari pentru zilele caniculare

DSP Brasov transmite o serie de recomandari pentru populatie, in contextul temperaturilor in crestere din aceste zile, meteorologii prognozand in zilele urmatoare canicula in mai multe judete din tara printre care si Brasovul.Esinand cont de temperaturile ridicate ce se vor inregistra pe teritoriul Romaniei in urmatoarele zile, DSP Brasov indemna atat persoanele incadrate in grupurile vulnerabile (persoane cu boli cronice, adulti in varsta, sugari si copii mici), cat si populatia generala, sa ... citește toată știrea