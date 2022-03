DSU avertizeaza asupra unei stiri false care anunta o pana de curent simulata timp de 4 zile in Romania

DSU avertizeaza asupra unui fake-news la un post TV, care anunta o pana de curent simulata timp de 4 zile in Romania.Departamentul de Situatii de Urgenta (DSU) a atentionat, luni seara, asupra unei stiri false, potrivit careia autoritatile ar intentiona sa provoace o pana de curent in toata tara timp de patru zile, pentru a testa capacitatile spitalelor si a locuitorilor in aceste conditii.DSU acuza postul Romania TV ca a raspandit o informatie falsa, potrivit careia Raed Arafat ar pregait ... citeste toata stirea