DSVSA Brasov: 102 kg de preparate retrase de la vanzare

Inspectorii DSVSA Brasov, sub directa coordonare a Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a continuat controalele ce vizeaza prevenirea toxiinfectiilor alimentare si protejarea sanatatii publice in perioada minivacantei de 1 Mai.In data de 30 aprilie 2022 au fost verificate 36 unitati din care: 1 supermarket, 23 unitati de alimentatie publica, 12 magazine alimentare, controale in care au fost verificate conditiile de igiena privind ... citeste toata stirea