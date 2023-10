DSVSA Brasov a transmis o serie de masuri pentru prevenirea aparitiei focarelor de gripa aviara in gospodariile din judet.Directia Sanitara Veterinara Si Pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov transmite masuri suplimentare in gospodarii ale populatiei pentru prevenirea influentei aviare.Avand in vedere ca in aceasta perioada se desfasoara migratia de toamna a pasarilor salbatice, pentru reducerera riscului contactului intre pasarile domestice si salbatice, se recomanda urmatoarele ... citeste toata stirea