DSVSA Covasna, amenzi de aproape 150.000 de lei in primele 3 luni ale anului

Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a aplicat, in primele trei luni ale acestui an, 20 de avertismente si 23 de amenzi in valoare totala de 149.300 lei, in urma unor controale derulate in unitatile cu profil alimentar de pe raza judetului.Directorul institutiei, dr. Orsi Csaba, a transmis ca principalele nereguli constatate in urma celor peste 500 de controale au fost: manipularea, ... citește toată știrea