Dubiosi, la 10 dimineata: 4 indivizi iesind din casa nelocuita

Luni, 30 septembrie, in jurul orei 10.00 dimineata, echipajul de siguranta publica si patrulare din cadrul Sectiei 2 Politie Brasov a surprins un grup de 4 persoane, la scurt timp dupa ce acestea ar fi sustras mai multe bunuri metalice dintr-un imobil."In urma prinderii in flagrant delict a persoanelor, acestea au fost conduse la sediul unitatii de politie, unde cercetarile au aratat ca cei implicati ar fi patruns fara drept in curtea imobilului nelocuit, apoi in locuinta, de unde ar fi ... citește toată știrea