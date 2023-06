Sarbatoarea pogorarii Sfantului Duh, cunoscuta sub denumirea de "Rusalii", este unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul bisericesc ortodox. Anul acesta, marea sarbatoare coincide cu Duminica Parintilor si Copiilor, care se serbeaza in prima duminica din iunie.Potrivit traditiilor populare, in Duminica Rusaliilor femeile fac ... citeste toata stirea