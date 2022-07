Dublu motiv de bucurie la Crit: chiar de Sarbatoarea Coroanei, o sasoaica a implinit 100 de ani. Cine a vizitat-o de ziua ei

Sofia Folberth a implinit 100 de ani chiar de Sarbatoarea Coroanei de la Crit, satul sau natal pe care nu l-a putut abandona, chiar daca a incercat sa se stabileasca in Germania la finalul razboiului Satul brasovean Crit a avut o dubla sarbatoare: in fiecare an, in mijlocul verii are loc KroneFest, Sarbatoarea Coroanei. In acest an, cea mai varstnica dintre sasoaicele din sat a implinit 100 de ani chiar de sarbatoarea care anunta si inceperea sezonului recoltatului. Sarbatoarea dateaza de ... citeste toata stirea