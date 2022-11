Duhneau a alcool cand i-a oprit Politia

Duminica, 27 noiembrie, agentii de la Rutiera au raportat doua constatari penale, dupa controale de rutina. La Bran, "in jurul orei 8.00, politistii au procedat la oprirea unui autoturism, in trafic, pe raza localitatii Moieciu, care se deplasa pe DN 73. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca la volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 38 ani, din comuna Recea, jud. Brasov, iar in urma testarii acestuia din punct de vedere alcoolscopic, rezultatul a fost de 0,58 mg/l ... citeste toata stirea